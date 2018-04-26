KASTAMONU:
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26 Nisan 2018 Perşembe 18:04

Başkent EDAŞ, Mart ayında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdü

Başkent EDAŞ, Kastamonu’da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2018 yılının Mart ayında bakım ve onarım çalışmalarına devam etti.Başkent EDAŞ, Kastamonu’da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla,...

Başkent EDAŞ, Mart ayında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürdü
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Başkent EDAŞ, Kastamonu’da kesintisiz ve sürdürülebilir elektrik hizmeti kapsamında 2018 yılının Mart ayında bakım ve onarım çalışmalarına devam etti.

Başkent EDAŞ, Kastamonu’da sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla, elektrik şebekelerinin yenilenmesi için bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor. Daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 20 aydınlatma armatürünün bakım ve onarımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, yine adı geçen ilçelerde 448 metrelik hattın da bakımını tamamladı. Ayrıca 23 elektrik panosu 45 trafo ve 3 dağıtım merkezinin de bakımı yapıldı.

Başkent EDAŞ’ın Kastamonu’daki bakım ve yatırım çalışmaları devam edecek.
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