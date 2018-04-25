KASTAMONU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

25 Nisan 2018 Çarşamba 19:05

El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Hüma Hatun Konağında el emeği göz nuru ürünler sergisi açıldı.İki yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde restorasyonu tamamlanarak Kastamonu kadınlarının hizmetine açılan Hüma Hatun Eğitim ve Kültür Evi’nde kurs gören yaklaşık...

El emeği göz nuru ürünler sergilendi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Hüma Hatun Konağında el emeği göz nuru ürünler sergisi açıldı.

İki yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde restorasyonu tamamlanarak Kastamonu kadınlarının hizmetine açılan Hüma Hatun Eğitim ve Kültür Evi’nde kurs gören yaklaşık 100 kursiyerin hazırlamış olduğu El Nakışı ve Takı Tasarım Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, el emeği göz nuru 800’ü aşkın ürünün yer aldığı serginin yöresel ürünlerin ne derece önemli olduğunun da bir göstergesi olduğunu söyledi.

Başkan Babaş, “Bu doğrultuda ilimizde El sanatları çarşısının elzem olduğu bir kez daha görülmüştür. Bizlerinde projesi olan sadece Kastamonu’muzun yöresel ürünlerinin yapılıp satılacağı bir el sanatları çarşısı inşallah en kısa zamanda hizmete açılacaktır. Bu güzel sergiyi hazırlayan eğitmenlerimizden kursiyerlerimize ve sergiye ilgi gösteren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kastamonu’nun nadide ürünlerinin yer aldığı sergiyi, 27 Nisan tarihine kadar Hüma Hatun Bayanlar Eğitim ve Kültür Evi’nde ziyaret edilebilecek.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku