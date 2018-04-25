El emeği göz nuru ürünler sergilendi

Hüma Hatun Konağında el emeği göz nuru ürünler sergisi açıldı.

İki yıl önce 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde restorasyonu tamamlanarak Kastamonu kadınlarının hizmetine açılan Hüma Hatun Eğitim ve Kültür Evi’nde kurs gören yaklaşık 100 kursiyerin hazırlamış olduğu El Nakışı ve Takı Tasarım Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Serginin açılışını gerçekleştiren Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, el emeği göz nuru 800’ü aşkın ürünün yer aldığı serginin yöresel ürünlerin ne derece önemli olduğunun da bir göstergesi olduğunu söyledi.

Başkan Babaş, “Bu doğrultuda ilimizde El sanatları çarşısının elzem olduğu bir kez daha görülmüştür. Bizlerinde projesi olan sadece Kastamonu’muzun yöresel ürünlerinin yapılıp satılacağı bir el sanatları çarşısı inşallah en kısa zamanda hizmete açılacaktır. Bu güzel sergiyi hazırlayan eğitmenlerimizden kursiyerlerimize ve sergiye ilgi gösteren tüm hemşehrilerime şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kastamonu’nun nadide ürünlerinin yer aldığı sergiyi, 27 Nisan tarihine kadar Hüma Hatun Bayanlar Eğitim ve Kültür Evi’nde ziyaret edilebilecek.