KASTAMONU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 12:40

Garnizon Komutanı Aydoğdu, Araç Harp Müzesini ziyaret etti

Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Araç ilçesinde bulunan Harp Müzesini ziyaret etti.Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, beraberindeki heyetle birlikte Araç ilçesini...

Garnizon Komutanı Aydoğdu, Araç Harp Müzesini ziyaret etti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, Araç ilçesinde bulunan Harp Müzesini ziyaret etti.

Garnizon Komutanı ve Askeralma Bölge Başkanı Personel Albay Gamze Aydoğdu, beraberindeki heyetle birlikte Araç ilçesini ziyaret ederek Harp Müzesini gezdi. Müze hakkında yetkililerden bilgi alan Garnizon Komutanı Aydoğdu, başka bir şehirde benzeri bulunmayan Araç Harp Müzesini beğendiğini ifade etti.

Ziyarette İkmal Kıdemli Başçavuş Bayram Uludağ, müzede fotoğrafları ve künyeleri bulunan şehitler ile vefat eden gazilerin ruhları için Yasin-i Şerif okuyarak dua etti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku