KASTAMONU:
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01 Mayıs 2018 Salı 14:09

Hanönü ilçesinde çeltik ekimi başladı

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde çeltik ekimi başladı.İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Burak Dana, Hanönü’nde Gökırmak vadisi çevresinde bulunan Bağdere, Gökceağaç, Halkabük, Yenice, Aşağı Çakırçay, Sarılan...

Hanönü ilçesinde çeltik ekimi başladı
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Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde çeltik ekimi başladı.

İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü İbrahim Burak Dana, Hanönü’nde Gökırmak vadisi çevresinde bulunan Bağdere, Gökceağaç, Halkabük, Yenice, Aşağı Çakırçay, Sarılan ve Merkez olmak üzere 8 köyde çeltik ekiminin yapıldığını söyledi. Bu yıl bin 600 dekar alanda ekimin gerçekleşeceğini belirtirken İbrahim Burak Dana, "Hanönü bölgesinde özellikle Osmancık çeltiğinin ekiliyor" dedi.

Çeltik üreticisi Şükrü Karadaş ise uzun yıllardan beri bu bölgede çeltik ekiminin yapıldığını ve çok kaliteli ürün alındığını ve çeltik ekiminin Mayıs ayının sonuna kadar sürdüğünü söyledi.
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