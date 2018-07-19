İzciler, Araç’ta Fındıklı Yaylasında kamp yaptı

Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı DSİ Spor Kulübü ve Bayrampaşa Bilgi Gençlik ve Spor Kulübü İzcileri, Araç’ta Fındıklı Yaylasında kamp yaptı.

10 gün süreli kampta çeşitli yaş grubundan çocuk ve gençlerden oluşan İzciler, Araç yaylalarının tertemiz havası ve yemyeşil doğasında doğal hayatın güzelliklerini yaşama imkanı buldu.

İzcilerin kam liderleri, yaptıkları ortak açıklamada, “Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı DSİ Spor kulübü ve Bayrampaşa Bilgi GSK Kulübü izcileri olarak Kastamonu Araç Fındıklı yaylasında bu yıl 6.Kampımızı gerçekleştiriyoruz. İzcilik Gençleri Bedence sağlam fikirce uyanık ve ahlakça dürüst bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan üniformalı bir gençlik hareketidir. Bu amaçla kamplarımızda izcilerimizin hem kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak hem de sosyal gelişimlerini ve becerilerini, doğaya olan sevgi ve saygılarını artıracak faaliyetler düzenlemekteyiz. Büyük şehirlerde televizyona, bilgisayara, tablete cep telefonuna bağımlı olarak yaşayan çocuklarımıza hayatın sadece bunlardan ibaret olmadığını gerçek dünyanın gerçek güzelliklerinin bambaşka olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Araç yaylalarının muhteşem manzarası ve tamamen doğal ortamında izciliğin temek kuralları çerçevesinde doğayı, hayvanları seven, topluma yardımcı bireyler haline getirmeyi amaçlayan bir kamp gerçekleştiriyoruz. Onları bir kamp ateşi etrafında toplanabilmenin birlik ve beraberlik ruhunun güzelliklerini dolayısıyla kendine güven, paylaşma ve yardımlaşma duygusunun önemini öğretiyoruz. Bu faaliyetleri daha verimli kılmak için geldiğimiz, gerek doğal güzellikleri ile gerek izcilerimize sunduğu imkanlarla Fındıklı yaylası muhteşem bir kamp alanı” dediler.