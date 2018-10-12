Kadın Kooperatifi Kurucular Kurulu, ilk toplantısını yaptı

Üreten kadınların çoğunlukla el emeğine dayalı ürünlerini pazarlama ve değerlendirme konusundaki ihtiyaçlarına çözüm bulmayı amaçlayan Kastamonu Kadın Kooperatifi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Kastamonu Kadın Kooperatifi kuruluşu tamamlandı. El emeği kadın ürünlerini pazarlama konusunda çözüm üretme, kadınlara iş sağlama, onları sosyal açıdan güçlendirme ve ortak sorunlarına çözüm bulmak amacını taşıyan Kooperatif ilk toplantısını gerçekleştirdi. 7 kişiden oluşan Kurucular Kurulu’nun ilk toplantısında, Kastamonu Sarı Konak Kooperatifi’ne üye kaydı yapılması, üretici kadınların satış yapabilmesi için haftanın bir günü yerel üretim pazarı açılması ve Sarı Konak’ın gün evi olarak da kadınlara hizmet vermesi konuları görüşülerek, karara bağlandı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ve Başkan Yardımcısı Ahmet Sevgilioğlu’nun da katılımıyla gerçekleşen toplantıda Başkan Babaş, kooperatif çalışmalarına tam destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. Kastamonu’nun değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla ciddi bir turizm seferberliğinin başlatıldığını vurgulayan Babaş, “En büyük isteğim, kadınların üretime katılması. Özellikle evlerinde otururken Kastamonu yöresine ait yaptıkları el işlerini satmaları, paraya dönüştürerek hem aile ekonomisine hem de ülke ekonomisine destek olmaları çok önemli. Kooperatifimiz kadınların ekonomik ve kültürel anlamda gelişmeleri, boş zamanlarını değerlendirmeleri, yöresel ve geleneksel değerlerimizin unutulmayıp, yaşatılması, geleceğe taşınması anlamında da fayda sağlayacak. Biz üreten insan istiyoruz. Şehir, bölge, ülke ekonomisi ancak böyle daha aktif hale gelir" dedi.

Öte yandan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ın önerileri ve desteği ile yola çıkan Kastamonu Sarı Konak Kadın Kooperatifi, Akmescit Mahallesindeki tarihi Sarı Konak’ta çalışmalarını sürdürecek. Kadınların toplantı ve günlerini yapabileceği bir mekan olacak olan Kooperatif, özel gün ikram menüleriyle de hizmet verecek.