KASTAMONU:
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11 Ekim 2018 Perşembe 12:39

KASİAD heyeti, Başkan Babaş’ı ziyaret etti

Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) Kastamonu Şubesi, Vali Yaşar Karadeniz ile başladığı ziyaretlerini Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile sürdürdü.KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar, Yönetim Kurulu ve Onur...

KASİAD heyeti, Başkan Babaş'ı ziyaret etti
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Kastamonu Sanayici ve İşadamları Derneği (KASİAD) Kastamonu Şubesi, Vali Yaşar Karadeniz ile başladığı ziyaretlerini Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile sürdürdü.

KASİAD Kastamonu Şube Başkanı Ahmet Katar, Yönetim Kurulu ve Onur Kurulu Üyeleri, Belediye Başkanı Tahsin Babaş’ı makamında ziyaret etti.

Kastamonu’nun sorunlarına hakim olduklarının altını çizen Ahmet Katar, “El birliğiyle memleketimizi ayağa kaldırmak için çalışmalarımızı geceli gündüzlü sürdürüyoruz. KASİAD olarak çıktığımız bu yolda Kastamonu’nun sorunlarını her zaman her yerde en yüksek sesle dile getireceğiz. Sizlere de KASİAD ailesi olarak çalışmalarınızda başarı diliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, KASİAD ailesine ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. İyi bir lobi oluşturmanın ve Kastamonu-İstanbul bağlantısını daha da güçlendirmenin her zaman için Kastamonu’nun menfaatine olacağını dile getiren Başkan Babaş, “Kastamonu için bir çivi çakanın her zaman için yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. İstanbul bağlantısının daha da güçlenmesi adına bu oluşumun güzel çalışmalara imza atacağına olan inancım tam” şeklinde konuştu.
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