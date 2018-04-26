KASMİB’de Birlik Encümeni ve İhtisas Komisyonları seçimi yapıldı

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği, birlik encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarının üye seçimleri gerçekleştirildi.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı Kastamonu Belediye Başkanı ve KASMİB Başkanı Tahsin Babaş’ın başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantıda birlik encümen üyeleri ve ihtisas komisyonlarının üye seçimleri gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu’daki tüm vahşi depolama alanlarının rehabilitesi için gerekli projeler hazırlandığını ifade ederek, “Çalışmalarda sona gelindi. Şehrimiz açısından çok büyük bir proje. Avrupa Birliği’nden destek almak adına projemizi sunacağız. İnşallah en kısa sürede bu işleme başlanacaktır” dedi.

Katı Atık Bertaraf Tesisi’nden elektrik enerjisi üretilmesiyle ilgili gerçekleştirilen ihale kapsamında 10 yıllığına ihaleyi kazanan firmanın ürettiği elektrik enerjisinden elde ettiği payın yüzde 57,25’ini Mahalli İdareler Birliği’ne aktarılacağını söyleyen Başkan Babaş, “Ekim ayına kadar firmanın çalışmalarını tamamlayacağını düşünüyorum. Bir yıl içerisinde inşallah çöp toplama maliyetini elektrik enerjisinden elde edeceğimiz katkı ile sübvanse edeceğiz. Çöpler Devrekani Sarıyonca Mevkii’nde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisimize düzenli olarak getiriliyor. Günlük yaklaşık 250 ton çöp topluyoruz. Bu çok ciddi bir rakam. Biz çöp toplama işini büyük şehir bazında yapıyoruz. Mevcut hesaplamalar yapıldığında çöpten yıllık 8 milyon kw enerji üretilmesi bekleniyor” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Mahalli İdareler Birliği bünyesinde yapılacak ve tüm ili kapsayacak Candostları Geçici Hayvan Bakımevi’yle ilgili Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndan ciddi bir destek beklediğini sözlerine ekleyen Başkan Babaş, il genelinde bakıma muhtaç ve rehabilite edilmesi gereken sokak hayvanları için projenin önemine değinerek, “Türkiye’de örnek bir projeyi hayata geçirmek için çalışıyoruz” diye konuştu.