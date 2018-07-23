KASTAMONU:
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23 Temmuz 2018 Pazartesi 10:23

Kastamonu Ahşap Fuarı toplantısı yapıldı

Kastamonu Valiliği Toplantı salonunda gerçekleşen 8. Kastamonu Ahşap Fuarı Koordinasyon Toplantısı, Vali Sayın Yaşar Karadeniz’in başkanlığında gerçekleştirildi.Toplantıya Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası...

Kastamonu Ahşap Fuarı toplantısı yapıldı
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Kastamonu Valiliği Toplantı salonunda gerçekleşen 8. Kastamonu Ahşap Fuarı Koordinasyon Toplantısı, Vali Sayın Yaşar Karadeniz’in başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, Kuzka Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, Tosya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Ekşi,Marangozlar Odası Başkanı Sacettin Börekçi, Tosya Organize Sanayi Müdürü Nihat Küçükkasap ve Tosya Ahi Yaren Derneği Çavuşu ve Marangozlar Odası Başkan Yardımcısı Mustafa Vapur, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile ilgili kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. Hazırlık sunumu ile başlayan 8. Kastamonu Ahşap Fuarı Toplantısı, değerlendirme ile devam etti. Programda, fuar faaliyetlerinde görev paylaşımı, yarışma ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi, ahşap fuarı bütçe harcamaları konuları görüşülerek, görüş ve önerilere yer verildi.
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