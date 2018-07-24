KASTAMONU:
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24 Temmuz 2018 Salı 17:22

Kastamonu Belediyesi ekipleri mesire alanlarını temizledi

Kastamonu Belediyesi ekipleri, mesire alanlarını temizledi.‘Kastamonu’muzu Temizliyoruz’ projesi kapsamında özel çalışmalar gerçekleştiren Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçe Müdürlüğü çalışanları,...

Kastamonu Belediyesi ekipleri mesire alanlarını temizledi
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Kastamonu Belediyesi ekipleri, mesire alanlarını temizledi.

‘Kastamonu’muzu Temizliyoruz’ projesi kapsamında özel çalışmalar gerçekleştiren Kastamonu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçe Müdürlüğü çalışanları, mesire alanlarında temizlik çalışmalarına başladı.

Kastamonu’nun her noktasında çalışmalarını sürdüren Kastamonu Belediyesi ekipleri, özellikle ormanlara ve mesire alanlarına çöp atılmaması noktasında vatandaşların daha da duyarlı olmalarını istedi.

“Sıfır Atık, Kastamonu’muzu Temizliyoruz, Atık Pil, Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Yerinde Ayrıştırma” projeleriyle topyekun bir harekat içerisinde hareket edildiğinin altını çizen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Biz Kastamonu’muzu bir bütün olarak ele alıyoruz. Bu doğrultuda şehrimizde vatandaşlarımızın nefes aldığı her noktanın temiz olması için her türlü çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Mesire alanlarımız ve ormanlarımız bizler için, ilimiz için ve ülkemiz için çok önemlidir. Buralarda yapacağımız çalışmaların ardından vatandaşlarımızın konuya daha hassas davranacaklarından eminim” diye konuştu.

Hayata geçirilen projeler kapsamında 2017 yılında 1.5 ton atık pil, 2 bin 199 ton kağıt-karton, 540 ton plastik, 14 ton metal, 350 kilogram cam atığı, 22 ton bitkisel atık yağ, 8 ton atık motor yağının toplandığını dile getiren Başkan Babaş, şunları söyledi: “Toplanan atıklar sayesinde 37 bin 383 ağacın kesilmesi önlenmiş, 27 milyon 267 bin 600 metreküp sera gazı salınımı azaltılmış, 5 bin 278 metreküp atık depolama alanından tasarruf edilmiş, 35 litre petrol tasarrufu sağlanmıştır. 1 ton plastik atığın geri dönüşümü ile yüzde 95 oranında enerji tasarrufu sağlanmaktadır. Sadece 1 metal içecek kutusunun geri dönüşümünden tasarruf edilen enerji ile 100 Watt’lık bir ampul 20 saat çalışmaktadır. Alüminyum atıklar geri kazanıldığında yüzde 99 oranında kirletici baca gazı emisyonu azalmaktadır. 1 ton kağıt/karton atığın geri dönüşümü ile 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir. Bir litre bitkisel atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletmektedir. Bu bilinçle çevremize daha duyarlı olmalı ve yerinde ayrıştırmaya yani geri dönüşüm projelerine önem vermeliyiz.”
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