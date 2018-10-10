Kastamonu Güncel Haber’e birincilik ödülü

Mersin’de Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Kızkalesi Medya Günleri’nde Kastamonu Güncel Haber isimli internet sitesi, ‘Türkçeyi En İyi Kullanan Yılın En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi’ ödülünü aldı.Mersin’de Erdemli Belediyesi...

Mersin’de Erdemli Belediyesi tarafından düzenlenen Kızkalesi Medya Günleri’nde Kastamonu Güncel Haber isimli internet sitesi, ‘Türkçeyi En İyi Kullanan Yılın En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi’ ödülünü aldı.

Mersin’de Erdemli Belediyesi tarafından 5-7 Ekim tarihleri arasında 4’üncüsü gerçekleştirilen Kızkalesi Medya Günleri’ne Türkiye’nin çok sayıda şehrinden radyo, televizyon, gazete, haber ajansı ve internet gazetelerinin yaklaşık 500 çalışanı ve yurt dışında çalışan basın mensuplarının yanı sıra Mersin, Çukurova, Erciyes, Niğde, Selçuk, Hatay Mustafa Kemal Üniversiteleri İletişim Fakültelerinden akademisyenler katıldı. Bu yılki teması ‘Yerel Basının Ekonomik Yapısı’ olarak belirlenen etkinlik kapsamında katılımcı akademisyenler panelde konuştu. Ayrıca TRT Haber Spikeri Zafer Kiraz, Spor Yorumcusu Erdoğan Arıkan ve Bengü Türk TV Genel Yayın Yönetmeni Metin Özkan katılımcılarla mesleki deneyimlerini paylaştı.

Panel ve söyleşilerin ardından basın mensuplarına ödülleri takdim edildi. 346 basın mensubunun başvuruda bulunduğu yarışmanın ödül töreninde Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile Toroslar Belediye Başkanı ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna da katılımcıları yalnız bırakmadı. Kastamonu Güncel Haber isimli internet sitesi, yapmış olduğu haberlerle ‘Türkçeyi En İyi Kullanan Yılın En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi’ ödülü almaya hak kazandı.

Kastamonu Güncel Haber İnternet Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Asuman Şengül, “Bu güzel organizasyon için günler öncesinden hazırlanarak gelen misafirleri Erdemli’de ağırlayan Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ve Belediye Kültür Müdürü Adem Arslan’a çabalarından ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Basın mensupları olarak, meslektaşlarımızla hem buluşma hem de dinlenme imkanı bulduk. Erdemli’den çok memnun olarak ayrılıyoruz. Ayrıca ‘Türkçeyi En İyi Kullanan Yılın En İyi Yerel İnternet Haber Sitesi’ ödülünü almak beni çok memnun etti” dedi.