Kastamonu’da 2 kişi yediği mantardan zehirlendi

Kastamonu’nun Abana ilçesinde 2 kişi, yediği mantardan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Abana ilçesine bağlı Yeşil Yuva köyünde ikamet eden Mustafa Özcan (66) ve eşi Fatma Özcan (67), ormanlık alandan topladığı mantarları pişirerek yedi. Bir süre sonra rahatsızlanan Mustafa Özcan ve eşi Fatma Özcan, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Abana Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Mustafa Özcan ve eşi Fatma Özcan, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.