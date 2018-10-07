Kastamonu’da 5 kişi yediği mantardan zehirlendi

Kastamonu’nun Bozkurt ve Küre ilçelerinde topladıkları mantarları pişirip yiyen 5 kişi zehirlenerek ilçelerdeki ve il merkezindeki hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu’nun Bozkurt ve Küre ilçelerinde topladıkları mantarları pişirip yiyen 5 kişi zehirlenerek ilçelerdeki ve il merkezindeki hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt İlişi köyü ve Küre’nin Saman Mahallesi’nde topladıkları mantarları pişirip yiyen Muammer Alak, Fatma Alak, Ayhan Ergen, Münire Ergen ve Aleyna Ergen zehirlendi.

Mantardan zehirlendikleri belirlenen Ayhan Ergen, Münire Ergen, Muammer ve Fatma Alak ilk müdahalenin ardından ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Mantardan zehirlenen Aleyna Ergen ise Küre ilçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilen kişilerin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.