KASTAMONU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

03 Temmuz 2018 Salı 14:56

Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kastamonu-Tosya karayolu Kızılkese köyü mevkiinde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kastamonu'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Kastamonu-Tosya karayolu Kızılkese köyü mevkiinde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu-Tosya karayolu Kızılkese köyü mevkiinde Adem Muzır (22) idaresindeki 37 BC 016 plakalı araç ile ters istikametten gelen Necati Yıldızoğlu yönetimindeki 37 EA 363 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçta bulunan yolculardan Kezban Muzır (46), Muzaffer Hasanusta (74) ve sürücü Necati Yıldızoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku