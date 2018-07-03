Kastamonu-Tosya karayolu Kızılkese köyü mevkiinde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Kastamonu-Tosya karayolu Kızılkese köyü mevkiinde Adem Muzır (22) idaresindeki 37 BC 016 plakalı araç ile ters istikametten gelen Necati Yıldızoğlu yönetimindeki 37 EA 363 plakalı araç çarpıştı. Kazada araçta bulunan yolculardan Kezban Muzır (46), Muzaffer Hasanusta (74) ve sürücü Necati Yıldızoğlu yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Kastamonu-Tosya karayolu Kızılkese köyü mevkiinde iki otomobil çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.