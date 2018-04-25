KASTAMONU:
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25 Nisan 2018 Çarşamba 19:07

Kastamonu’da öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla kitap satın aldı

Kastamonu’nun Daday ilçesinde öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla kitap satın aldı.Kastamonu’nun Daday ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AKAD yayıncılık işbirliğinde Kitap Fuarı açıldı. Atatürk Ortaokulu...

Kastamonu'da öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla kitap satın aldı
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Kastamonu’nun Daday ilçesinde öğrenciler, biriktirdikleri harçlıklarla kitap satın aldı.

Kastamonu’nun Daday ilçesinde Kaymakamlık, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve AKAD yayıncılık işbirliğinde Kitap Fuarı açıldı. Atatürk Ortaokulu ev sahipliğinde gerçekleşen fuarın açılışını Kaymakam Ömer Ahmet Özdemir, Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir yaptı.

Kitap Fuarının açılışında konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, tutumlu ve kitap okuma alışkanlığı kazanmış bir nesil hedeflediklerini belirterek, "Öğrencilerin kitap okumasına büyük önem vermekteyiz. Bu amaçla eğitim ve öğretim yılı başında öğrencilere tutumlu olmaları ve biriktirdikleri para ile kitap alıp okumalarına imkan sağlamak amacıyla kumbara dağıttık. Bu gün ise öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri para ile kitap alıp okuyacaklar, böyle bir projeye imza attığımız için çok mutluyuz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Cemil Kılıç, Gülseren Ambarcı ve Okul Müdürü Selahattin Yanık ile Öğretmenlerinde hazır bulunduğu kitap fuarında okul tarafından dağıtılan kumbaralara harçlıklarını biriktiren öğrenciler, açılan kitap standından istedikleri kitabı alma fırsatı buldu. Roman, hikaye ve dersleriyle alakalı kitaplara öğrenciler, fuara yoğun ilgi gösterdi. Çeşitli kitapların arasında seçim yapmakta zorlanan öğrenciler, kendi harçlıkları ile kitap almanın mutluluğunu yaşadı.

Fuarda öğrenciler kitap alma ve okumanın yanı sıra Anadolu Selçuklu döneminde Konya Akşehir’de yaşayan efsanevi kişi Nasreddin Hoca mizanseni ile eğlendiler.
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