Kastamonu’da yöresel üretim üzerine kadın kooperatifi kurulacak

Ev hanımlarının üretime katkı sağlamak, üretilen yöresel ürünlerin tek elde toplanabilmesi ve ev ekonomisine katkı sağlanması adına kooperatif kurulması düşüncesini hayata geçirmeyi hedefleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, görüşmelerini sürdürüyor.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, kadın kooperatifinin kurulması için görüşmelerine devam ediyor. Yöresel ürünlerin üretilmesinde ve pazarlanmasında bir hayli aktif olacak olan kooperatife, mevzuatlar doğrultusunda Kastamonu Belediyesi de ortak olacak. Kooperatif ile ilgili yöresel ürün üreten girişimci kadınları ve ev hanımlarını makamında ağırlayan Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Bizlerin tek şartı var. O da kooperatifin en iyi şekilde işletilebilmesi. Bunun için de kurulacak yönetimi çok iyi belirlemeliyiz” dedi.

Ürünlerin pazarlanabilmesi noktasında kooperatifleşmenin şart olduğunun altını çizen Başkan Babaş, bu noktada elinden gelen desteği de sağlayacağının sözünü verdi. Kastamonu’nun değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla ciddi bir turizm seferberliğinin başlatıldığını da ileten Başkan Babaş, “Bugün dünyada yöresel ürünlere gösterilen ilgi bir hayli büyük. Artık öze dönüş başladı. İnsanların ilgisini yöresel ürünler bir hayli çekiyor. Bizlerde bu avantajımızı kullanmak istiyoruz. Bunun içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıymetle ev hanımlarımız ve girişimci kadınlarımız ile kooperatifleşme üzerine bir araya geliyoruz. İnşallah en kısa sürede bu işi başaracağız. Kadınlarımızın kooperatifleşmesi demek Kastamonu ekonomisinde yeni bir hareketlilik demek, yöresel ürünlerde canlılık demektir. Ayrıca ev hanımlarımız oturdukları yerden kendi ekonomilerine de katkı sağlayabilecektir. Ramazan ayında ilk girişimi gerçekleştirdiğimiz kooperatifçilik sürecini takip ediyoruz” diye konuştu.

Kooperatifin kurulmasının ardından üye olan ve yöresel ürünler üreten bayanların ürünlerini kooperatife satabileceğinin de altını çizen Başkan Babaş, amaçlarının üreten kadınları desteklemek, Kastamonu’nun yöresel ürünlerini geniş kitlelere ulaştırabilecek pazarı oluşturmak ve ilin değerlerine sahip çıkmak olarak özetledi.

Kooperatif kurulmasıyla ile ilgili bilgileri Ticaret İl Müdürü Sefa Özata verdi. Başkan Babaş, kooperatifi çalışmaların hızlanması isterken kooperatif kurulmasıyla birlikte oluşturulacak yönetimin tüm konsantresini bu işe vermesi gerektiği uyarısında da bulundu. Bundan ötürü hep birlikte hareket edilmesi gerektiğinin de altını çizen Babaş, “Ciddi bir şekilde kurulacak kooperatif yöresel üretime ve pazarlanmasına bir vizyon kazandıracaktır. Sizler birlik ve beraberlik içerisinde olursanız güçlü olursunuz. Biz bu yolda üzerimize düşeni yapacağız. Gerekli desteği sağlayacağız” dedi.