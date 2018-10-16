KATSO’da hedef Arap Pazarı

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası KATSO, Arap ülkeleri iş dünyası ve vatandaşlarının, son yıllarda Türkiye’ye karşı artan ilgisini ekonomik işbirliklerine dönüştürmeyi hedefliyor.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu’nun daveti üzerine, Kastamonu’ya iki günlük bir gezi düzenleyen Arap iş heyeti, kamu ve özel sektör kuruluşlarında temaslarda bulundu.

İşadamı Av. Matar D. A. Al Oashaz, Arap Birliği Temsilcisi Prof. Dr. Eısa Hameed B Al Shammari ve Prof. Dr. Hishan Soliman’dan oluşan Kuveyt, Mısır ve Suudi Arabistanlı işadamları, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Fındıkoğlu ile birlikte, ilk olarak Vali Yaşar Karadeniz’i ziyaret etti, ardından OSB başta olmak üzere, ilin değişik bölgelerinde üretimlerini sürdüren işletmelerde incelemelerde bulundu, ikili ticari görüşmeler gerçekleştirdi.

“Hedefimiz Arap ve Körfez sermayesini ilimize çekmek"

Hedeflerinden bahseden Fındıkoğlu, Arap ve Körfez ülkeleri iş dünyasının ilgisini Kastamonu’ya çekmek amacıyla bir süredir titiz bir çalışma sürdürdüklerini söyledi. Fındıkoğlu, "Amacımız, başta üretici firmalarımız olmak üzere, iş dünyamızı dış pazarlara açmak, onların yeni işbirlikleri kurmasını sağlayarak, üretim ve ihracat kapasitelerini geliştirmek. Geçtiğimiz hafta 8’incisini gerçekleştirdiğimiz Ahşap Fuarı’da bu çalışmalara bir örnekti, bu tür organizasyonları bundan sonra uluslararası çapta gerçekleştirmenin ve üreticilerimizin kabuğunu kırmasının gayreti içerisinde olacağız” dedi.

“Kastamonu son derece bakir bir cennet”

Arap ülkeleri vatandaşlarının son dönemde Türkiye’ye gösterdiği yüksek ilgiye dikkat çeken Fındıkoğlu, "Şehrimiz, Arap turistlerin tercih ettiği destinasyonlar açısından son derece bakir bir cennet. Kastamonu’muz doğası, sahilleri ve zengin mutfak kültürü ile Arap misafirlerimiz için bulunmaz bir velinimet. Üretim anlamında ise, mermer, orman ürünleri, tarım ve hayvancılık sektörleri başta olmak üzere, ülkemizden Arap ülkelerine ihraç edilen mamulleri üretme noktasında da son derece zengin bir altyapıya sahibiz. Yapmamız gereken, bu ürünlerimizi gerektiği kadar tanıtmak ve üreticilerimizle bu pazarın satıcıları arasında işbirliği kurulmasını sağlamak. Önümüzdeki aylarda Arap ve Körfez ülkelerinden 300 işadamını ilimize davet etmeyi amaçlıyoruz. İlimizin sahip olduğu potansiyeli ve kurulabilecek işbirliği imkânları hakkında bir fizibilite dosyası hazırlayacak, bu bilgileri de kendileriyle paylaşacağız” şeklinde konuştu.