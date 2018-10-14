Kastamonu’nun Daday ilçesinde Fasıllar Köyünde kurdun saldırdığı büyükbaş hayvan telef oldu.Edinilen bilgiye göre, Daday ilçesine bağlı Fasıllar Köyü Demirci Mahallesinde ikamet eden Mevlüt Demirci’ye ait sürüye kurt saldırdı. Ormanlık alanda hayvanlarını otlattığı esnada kurdun saldırısı sonrası 1 büyükbaş hayvan telef oldu. Vatandaşlar, yerleşim yerlerine kadar inen yırtıcı hayvanlar nedeniyle büyük panik yaşadıklarını söyledi.
Kurdun saldırdığı büyükbaş hayvan telef oldu
Kastamonu’nun Daday ilçesinde Fasıllar Köyünde kurdun saldırdığı büyükbaş hayvan telef oldu.