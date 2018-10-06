Mantardan zehirlenen kişi sayısı 2 günde 20 oldu

Kastamonu’da son iki günde ormanlık alandan topladıkları mantarları pişirerek yiyen 20 kişi, zehirlenerek hastaneye kaldırıldı. Kastamonu’da mantar sezonunun açılmasıyla birlikte zehirlenme vakaları da arttı.

Mantar sezonunun açılmasıyla birlikte Kastamonu şehir merkezinde ve ilçede topladıkları mantarları yiyen 20 kişi zehirlendi.

Edinilen bilgiye göre, son iki günde araziden topladıkları mantarları yiyen Şenpazar ilçesinde Emriye Ş, Yıldız G, Nebihat S, Ali Ş, Fatma Y, Kezban K, Kıymati Ç, Umut K, Şaziye K. ve Refik S; Çatalzeytin ilçesinde Ali K; Daday ilçesinde Yaşar K, Mehmet K. ve Zühre K; kent merkezinde Havva A, Refik A, Hasan Y. ve Seher S; Doğanyurt ilçesinde ise Zeynep S. ve Ayşe B. bir süre sonra rahatsızlanarak hastanelere başvurdu.

Yapılan muayenede yedikleri mantardan zehirlendikleri tespit edilen bu kişiler, Kastamonu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.