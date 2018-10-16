KASTAMONU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ekim 2018 Salı 17:30

“Meydan Sahnesi” Taşköprü’ye gelecek

Taşköprü Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor.

'Meydan Sahnesi” Taşköprü'ye gelecek
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Taşköprü Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor.

Son olarak Taşköprü Belediyesi, 21 Ekim Pazar günü İstanbul Meydan Sahnesi’nden Ömer Pınar’ın yazdığı “Vay Sen misin ben olan” isimli iki perdelik komedi oyununu Taşköprülülerle buluşturacak.

Grubun kurucusu olan Faruk Sofuoğlu’nun yönettiği, Deniz Oral, Tuba Erdem, Hacı Ali Konuk, Burçak Kabadayı gibi tanınan sanatçıların rol aldığı oyun 21 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Taşköprü Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Taşköprülü sanatseverlerle buluşacak olan oyun, bazı insanların karakterlerinin yaşam koşullarına göre değişmeyebileceğini, insanın yedisinde neyse yetmişinde de o olabileceğini, iki farklı evliliğin üzerinden mizahi bir dille anlatıyor. Aynı Kültür ve çevreden yetişmiş iki arkadaşın koşullar aynı olsa bile yapıları gereği farklı kimliklere bürünebileceğinin altını çiziyor. Mutlulukla mutsuzluğun, vefa ile hayırsızlığın, dürüstlükle sahtekarlığın arasında ki ince çizgiyi izleyicilerin gözleri önünde seriyor.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku