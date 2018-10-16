“Meydan Sahnesi” Taşköprü’ye gelecek

Taşköprü Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor.

Son olarak Taşköprü Belediyesi, 21 Ekim Pazar günü İstanbul Meydan Sahnesi’nden Ömer Pınar’ın yazdığı “Vay Sen misin ben olan” isimli iki perdelik komedi oyununu Taşköprülülerle buluşturacak.

Grubun kurucusu olan Faruk Sofuoğlu’nun yönettiği, Deniz Oral, Tuba Erdem, Hacı Ali Konuk, Burçak Kabadayı gibi tanınan sanatçıların rol aldığı oyun 21 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Taşköprü Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

Taşköprülü sanatseverlerle buluşacak olan oyun, bazı insanların karakterlerinin yaşam koşullarına göre değişmeyebileceğini, insanın yedisinde neyse yetmişinde de o olabileceğini, iki farklı evliliğin üzerinden mizahi bir dille anlatıyor. Aynı Kültür ve çevreden yetişmiş iki arkadaşın koşullar aynı olsa bile yapıları gereği farklı kimliklere bürünebileceğinin altını çiziyor. Mutlulukla mutsuzluğun, vefa ile hayırsızlığın, dürüstlükle sahtekarlığın arasında ki ince çizgiyi izleyicilerin gözleri önünde seriyor.