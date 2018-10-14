Pınarbaşı’nda sıcak asfalt çalışmaları başladı

Kastamonu’da Pınarbaşı ilçesinde Ilıca Yolu üzerinde Kastamonu İl Özel İdaresi ekipleri tarafından sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı.

Kastamonu İl Özel İdaresi, il genelinde sıcak asfalt çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Grup yolların sıcak asfalt yapılmasıyla ilgili başlatılan çalışmalar neticesinde Pınarbaşı-Ilıca Yolunda da sıcak asfalt çalışmaları başlatıldı. Sıcak asfalt çalışmaları tamamlandıktan sonra bağlantı yollarının da beton yol olarak yapılacağı öğrenildi. 26. Dönem AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Pınarbaşı’nda Ilıca Yolu üzerinde sıcak asfalt çalışmalarının başlatıldığını belirterek, bölge halkına hayırlı olması temennisinde bulundu.

73 milyon TL gibi Türkiye’nin en fazla Köy-Des ödeneği alan ilin Kastamonu olduğunu söyleyen Murat Demir, Turizm ve bölgenin gelişmesi bakımından çok büyük önem taşıyan yolun mevsim elverdiği sürece yapımına devam edilecek. Bölgenin gelişimi için çok önem arz eden bu yol, inşallah kısa zamanda tamamlanacaktır. Kastamonu İl Özel İdaresi ve Köy-Des programları dahilinde il genelinde gerek sıcak asfalt, gerek beton yol, gerekse stabilize ve su, menfez çalışmaları mevsim el verdiği sürece devam ediyor. 73 milyon lira gibi bir Köy-Des ödeneği ile Türkiye’de en fazla ödeneği alan il Kastamonu’dur. Bu çalışmalar programlı bir şekilde devam ettiği sürece inşallah 4-5 yıl içinde sorunlar çözülmüş olur diye düşünüyorum” dedi.