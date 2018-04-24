Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu, Konya’yı gezdi

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu, Konya’ya bilim, tarih ve sanat gezisi düzenledi.Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu, okul öğretmenlerinden Kamil Doğanay ve Mustafa Öztürk rehberliğinde Okul Müdürü Nazmi Şahin’in de katılımıyla...

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu, Konya’ya bilim, tarih ve sanat gezisi düzenledi.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu, okul öğretmenlerinden Kamil Doğanay ve Mustafa Öztürk rehberliğinde Okul Müdürü Nazmi Şahin’in de katılımıyla Konya’ya bilim ve tarih gezisi düzenlendi.

Kastamonu’dan rehber öğretmenleri eşliğinde Konya’ya hareket eden öğrenciler, Avrupa’nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip ve 40’tan fazla türden kelebeğin yaşadığı Tropikal Kelebek Bahçesini gezdiler. Konya’da Kelebekler Vadisini gezen öğrenciler, tropikal iklimde yaşayan kelebekler doğal ortamında gözlemleme imkanı oldu. Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, gezi esnasında tropikal bitki ve canlıları inceleme fırsatı da buldular.

Kastamonulu öğrenciler, Hz. Mevlana Celaleddin Rumî’nin külliyesini de ziyaret ederek dua ettiler. Felsefesi dünyaya yayılan Hz. Mevlana’nın kabrinde Fatiha okuyan öğrenciler, Hz. Mevlana’nın kullanmış olduğu kıyafetlerinden Mesnevî’sine kadar birçok kültürel değeri görme imkanı buldular. Öğrenciler, buradaki yetkililerden Mevlana ve Mevlevîlik hakkında bilgiler aldılar.

Gezinin son ayağında Konya Bilim Merkezini gezen öğrenciler, burada çeşitli faaliyetlere katıldılar. 6 bin 500 metrekarelik kapalı alana sahip bilim merkezinde öğrenciler, bilimin tarihi içinde zaman tünelinde seyahate çıktılar. Öğrenci grubu yaş seviyelerine göre ayrıldıktan sonra profesyonel ekip tarafından çeşitli deneyler ve aktivitelerde bulundular. Konya Bilim Merkezini de ziyaret eden öğrenciler, rehber eşliğinde gezdiği bilim merkezi büyük hayranlık oluşturdu. Robotik kodlama semineri, çeşitli deneylerin yapılması, iklimlerin anlatılması, dinozor maketi, vücutlarla ilgili görsel ve uygulamalı deneyler, göz yüzü ile ilgili bilgi, teleskop, uzay konulu planetaryum gezisi ve akılda en çok kalan çeşitli robotların gösterisi unutulmaz anların yaşanmasına sebep oldu.

Fizik, kimya, matematik, astronomi gibi bilimin birçok dalıyla ilgili bilgi alan öğrenciler, ayrıca edindikleri bilgiler ışığında deneyler yaptılar. Ayrıca Konya Bilim Merkezinde kurulmuş olan gökevinde (planetaryum) 360 dereceli uzay sinevizyonunu seyrettiler.

Geziye katılan öğrencilerden Beyazıd Burak Keleş, “Müthiş biz gezi oldu. En çok bilim merkezine hayran kaldım. Keşke Kastamonu’da da böyle bir bilim merkezi olsaydı” dedi.