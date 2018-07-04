Şehitler Bahçesi Revize Peyzaj projesi çalışmaları başladı

Kastamonu il genelinde yaptığı yeni yaşam alanlarıyla dikkat çeken Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, şehitler diyarı Kastamonu’nun Olukbaşı mevkiinde bulunan Şehitler Bahçesi’nde yeni düzenlemeyi başlattı.

Yıpranmış olan mevcut alanın komplesinin yenileneceği proje kapsamında Şehitler Bahçesi’ne 90 santimetre yükseklikteki kaidenin üzerinde beyaz ve yeşil mermerin üzerine Ay Yıldız anıt kurulacak. Burada özel bir aydınlatma çalışması gerçekleştirilecek ve şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu Ay Yıldızlı heykel vurgulanacak. Ayrıca kaidenin etrafında18 adet Türk Dünyası Bayrağı da yer alacak.

Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Olukbaşı Mevkiinin önemli bir nokta olduğunu ve burada şehitlere duyulan saygıyı en üst düzeyde gösterebilmek adına yeni bir çalışma başlattıklarını iletti. Çalışmanın en kısa zamanda tamamlanacağını da ifade eden Başkan Babaş, “Şehrimizin her noktasında çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmaları aziz hemşehrilerimizden aldığımız güçle hızla tamamlıyoruz. Cenab-ı Hakk’ın izniyle ilimizi hedeflerine en kısa sürede ulaştıracağız” ifadelerini kullandı.