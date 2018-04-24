Tarihi Taş-Köprü’nün restorasyonu başladı

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın girişimleri sonucu Karayolları Genel Müdürlüğü Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye adını veren Taş-Köprü restorasyon işlemleri için trafiğe kapandı.Yaklaşık 1 yıl...

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’ın girişimleri sonucu Karayolları Genel Müdürlüğü Kastamonu 15. Bölge Müdürlüğü tarafından ilçeye adını veren Taş-Köprü restorasyon işlemleri için trafiğe kapandı.

Yaklaşık 1 yıl trafiğe kapalı olması beklenen tarihi Taş-Köprü’nün TEDAŞ yetkililerince elektrik hatları kontrol altına alındı ve trafiğe kapandı.

Tarihi köprünün trafiğe kapalı olduğu süre zarfında 1. ve 2. çevreyolu köprülerinden ilçeye giriş çıkış gerçekleşeceği kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçeye adını veren ve 1366 yılında Yağmur Beyin oğlu Ali Bey tarafından Celalettin Beyazıt adına yaptırılan tarihi köprünün asırlara meydan okuduğunu ve köprünün bazı kemerlerinde meydana gelen hasarlardan dolayı girişimleri sonucu AK Parti Kastamonu Milletvekilleri’nin de desteğiyle restore edilecek olmasından mutluluk duyduklarını belirtti.

Arslan, ayrıca asırlara meydan okuyan tarihi köprünün gelecek kuşaklara ulaşmasının önünü açacak olan restore çalışmasının programa alınmasını sağlayan AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Hakkı Köylü, Metin Çelik ve Murat Demir ile Karayolları Bölge Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.