Taşköprü Belediyesi 3. Uluslararası Resim Çalıştayı başladı

Taşköprü Belediyesi’nin Kültür-Sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3. Uluslararası Resim Çalıştayı başladı.

15 ülkeden 35 sanatçının katılımıyla başlayan çalıştayda sanatçılar, 1 hafta boyunca ilçenin çeşitli mekânlarını resmedecekler.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ressamların atölye çalışmaları sırasında ziyaret etti. Ziyarette güzel eserlerin çıkmaya başladığını görmekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Arslan, Kastamonu 2018 Türk Dünyası Kültür Başkenti olması dolayısıyla çoğunluğu Türk Dünyası ülkelerinden olmak üzere 15 ülkeden katılan 35 sanatçıya başarılar dilerken 20 Temmuz Cuma Günü Cumhuriyet Meydanı’nda ortaya çıkan eserlerden oluşan resim sergisine de tüm Taşköprülü ve Kastamonulu hemşerilerini davet etti.

Çalıştayın küratörlüğünü yürüten Aynur Mahmudova Kaplan ise, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan’a sanata ve sanatçıya verdiği destekten dolayı teşekkür ederek verimli bir çalıştay geçireceklerine inandıklarını ifade etti.