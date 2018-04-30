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30 Nisan 2018 Pazartesi 15:17

Taşköprü Kent Tarihi Müzesi, Taşköprü’ye ışık tutacak

Taşköprü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kent Tarihi Müzesi, ilçenin tarihi ve kültürüne yönelik önemli bilgiler içeriyor. Müze, aylık 2 bin civarında da yoğun ziyaretçi alıyor.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla...

Taşköprü Kent Tarihi Müzesi, Taşköprü'ye ışık tutacak
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Taşköprü Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Kent Tarihi Müzesi, ilçenin tarihi ve kültürüne yönelik önemli bilgiler içeriyor. Müze, aylık 2 bin civarında da yoğun ziyaretçi alıyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katılımıyla 31 Mart 2017 tarihinde hizmete açılan Taşköprü Kent Tarihi Müzesi, ilçenin tarihi ve kültürüne yönelik önemli bilgiler içeriyor. Aylık 2 bin civarında ziyaretçi alan Kent Tarihi Müzesi, ilçenin tarihine yönelik birçok bilgiyi barındırıyor. Müzeyi ziyaret edenler ilçenin tarihi ve kültürünün yanı sıra siyasetçileri, tarımda ve sanayideki yeri gibi bilgilerde sunuyor.

Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Kent Tarihi Müzesinde Taşköprü’nün tarihiyle ilgili her türlü bilgiye ulaşma imkanının bulunduğunu belirterek, “Dolayısıyla bizim açımızdan çok önemli. Kent Tarihi Müzesini gezdiğiniz zaman bilmediğiniz ve geleceği şekillendirmeye doğru işaretler verecek, bazı dersler çıkartacağımız çok şey var. Kent Tarihi Müzemiz, belediyemiz, Kültür Bakanlığımızın ve KUZKA’nın desteğiyle birlikte yaptık. Gerçekten içerisi dolu, görsel olarak belki de malzeme bakımından malzeme müzeciliği değil ama bilgi müzeciliği noktasında önemli bir müzedir. Burada Pompeipolisi görebiliyorsunuz, kentin yaşadığı bütün tarihsel süreçleri bilgi edinebiliyorsunuz. Bu kentin yetiştirdiği önemli bilim insanlarını, tarihe mal olmuş insanları bulabiliyorsunuz. Siyasetle uğraşan insanların varlığını bulabiliyorsunuz. Hatta ilk demokratik seçimlerin muhtarlık seçimleriyle Türkiye’de Taşköprü’de başladığını öğrenebiliyorsunuz. Burası için önemli olan sarımsağın hikayesini görebiliyorsunuz. Burada sanayi şehri olan bu ilçenin bir zamanlar ülkenin önemli kurumlarını malzeme üreten ve hem de sanayi şehri olan bu şehrin geçmişte sahip olduğu varlıkların hala yaşıyor olduğunu görebiliyorsunuz. Taşköprü Müzesi, arkeolojik olarak bizi milattan önceki yıllara da götürüyor. Bugünü de ifade ediyor. Müzemize yoğun bir ilgi var, aylık 2 bin civarında bir ziyaretçi akını oluyor” dedi.

Türkiye’de ilk el yapımı piyanonun Taşköprülüler tarafından yapıldığının bilindiğini ifade eden Başkan Arslan, “Bizde bu piyanonun müzeden alınarak Taşköprü Müzesine getirilmesi noktasında girişimde bulunduk. Fakat bu konuyla ilgili bir sonuç alamadık. Taşköprülü vatandaşın yaptığı iki tane piyano var. En azından bu piyanolardan bir tanesinin Taşköprü Müzesine verilmesini talep etmiştik. Bunu Sayın Valimize arz ettik ama Kastamonu Kent Tarihi Müzesinde sergileneceği bilgisini aldık. Dolayısıyla piyanoyu ilçemize kazandıramadık” diye konuştu.

Taşköprü’nün eskiden olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da elektriğini kendisi üreten bir ilçe haline gelmesini planladıklarını anlatan Başkan Arslan, şöyle konuştu: “Bir şehirde elektriğin ne zaman geldiğini, elektriğin ne zaman üretildiğini bilmek gerekiyor. Artık şehirler yarışıyor. Kendi kendine yeten bir şehir olması çok önemli. Eğer siz, kendi enerjinizi üretirseniz daha güçlü, daha etkin rol oynarsınız. İşte o zaman bu şehri yönetenler 1930’lu yıllarda elektriğin gelmesi için uğraşıyorlar. Elektrik ilçemize bin bir zorluklarla gelmiş.”
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