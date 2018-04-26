KASTAMONU:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Nisan 2018 Perşembe 16:40

Taşköprü’de 1. Ahşap Akıl Oyunları başladı

Taşköprü Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği Taşköprü 1. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları, El Sanatları Sergisi öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı.Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde...

Taşköprü'de 1. Ahşap Akıl Oyunları başladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

Taşköprü Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği Taşköprü 1. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları, El Sanatları Sergisi öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı.

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen program ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine olmak üzerine 3 gün sürecek. Programın açılışına katılan Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, Türk kültüründe yer alan akıl oyunlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısıyla Taşköprülü öğrencilerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, amaçlarının kültürüne sahip çıkan yaşatan bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Programın açılışına Çorbacı’nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Ergül ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Malatya'ya 2 şehidin acısı düştü Malatya'ya 2...
Malatya'da ‘Evet' kutlaması Malatya’da ‘Evet’...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık


Bumerang - Yazarkafe


Haberi Oku