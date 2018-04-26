Taşköprü’de 1. Ahşap Akıl Oyunları başladı

Taşköprü Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği Taşköprü 1. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları, El Sanatları Sergisi öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı.Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde...

Taşköprü Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle düzenlediği Taşköprü 1. Zeka Geliştirici Ahşap Akıl Oyunları, El Sanatları Sergisi öğrencilerin yoğun katılımı ile başladı.

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen program ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine olmak üzerine 3 gün sürecek. Programın açılışına katılan Taşköprü Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, Türk kültüründe yer alan akıl oyunlarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkısıyla Taşköprülü öğrencilerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, amaçlarının kültürüne sahip çıkan yaşatan bir nesil yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Programın açılışına Çorbacı’nın yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kapucuoğlu, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erdoğan Ergül ve çok sayıda öğrenci katıldı.