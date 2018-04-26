Taşköprü’de Sirk gösterisi büyük ilgi gördü

Taşköprü’de çocuklara yönelik sirk gösterisi büyük ilgi gördü.

Taşköprü Kültür Merkezi’nde düzenlenen Azerbaycan Cumhuriyeti, Bakü Devlet Sirki’nin dünyaca ünlü sanatçısı Azad Zeynalov, çocuklar ve büyükler için birbirinden eğlenceli gösterilerini sundu.

Taşköprü Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen sirk gösterisine Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ve çok sayıda vatandaş ve çocuk katıldı. Gün boyu 3 seans halinde sahne alan sirk gösterisi, çocuklar ve katılımcılara eğlenceli dakikalar yaşattı. Bakü Devlet Sirki’nin dünyaca ünlü sanatçısı Azad Zeynalov, yılan ile yaptığı gösteriyi ise katılımcılar hayranlıkla izledi.