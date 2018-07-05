Temiz çıkan Karaçomak Deresi için Başkan Babaş’a teşekkür

Kastamonu’da şehrin içerisinden geçen Karaçomak Deresi’nde bir yıl boyunca kirlilik araştırması yapan yüksek lisans öğrencisi, derenin temiz çıkması üzerine Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a teşekkür etti.

Şehrin merkezini ikiye bölen Karaçomak Deresiyle ilgili yıllardır birçok söylem dilden dile dolaşmıştır. Ancak derenin temizliği ve şehrin otantik görüntüsünü koruması adına yapılan çalışmalar ve harcanan emek ise çokta fark edilmez. Bu doğrultuda Kastamonu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Sürdürülebilir Tarım ve Tabi Bitki Kaynakları Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimi gören Selçuk İspir, önemli bir bilimsel çalışmaya imza attı.

Yüksek Lisans Tezi’ni ‘Karaçomak Deresinin Fiziko-Kimyasal Parametrelerinin Mevsimsel Olarak Belirlenmesi’ üzerine yapan İspir’in hazırladığı tez doğrultusunda Karaçomak Deresi’nin bir yıllık kirlilik araştırması açıklandı.

İspir bir yıllık araştırması sonucu hazırladığı 38 sayfalık tez kitabında Karaçomak Deresi’nin temizliğiyle ilgili ‘Kastamonu Belediye Başkanlığının kanalın önemi ile mütenasip olarak su temizliği yönünden göstermiş olduğu yüksek hassasiyet dolayısıyla derede fiziki, kimyevi ve biyolojik yönden önemli bir kirliliğe rastlanmamıştır. Bu hususta belediye başkanlığının göstermiş olduğu hassasiyet takdire şayandır. Ancak dere suları potansiyeli olarak kirlilik yönünden büyük risk altındadır. Dolayısıyla bugünkü hassasiyet devam ettirilmelidir. Suyun bakteriyel kirliliği ise bu süreçte araştırılamamıştır. Dere suları fiziko-kimyasal yönden kuluçkalar haricinde suni alabalık üretimine her yönden elverişlidir. Gereken tedbirlerin alınması şartı ile şehrin merkezine belli bir mesafe üzerinde veya şehrin çıkışının belli bir mesafe altında suni alabalık istasyonları kurulabilir’ ifadelerine yer verdi.

Yaptığı bilimsel çalışma doğrultusunda hazırladığı tezi Belediye Başkanı Tahsin Babaş’a gönderen İspir, “Maddi ve manevi kıymetli hizmetleriyle Kastamonu’muzu Türklük aleminin kültür başkenti konumuna yükselten Kastamonu Belediye Başkanı Sayın Tahsin Babaş’a Karaçomak kanalının temizlik beratı niteliğinde olan bu kitapçığı sunmaktan bahtiyarız” cümlelerine yer verdi.

İspir’in çalışmalarını Yüksek Lisans Tez Danışmanı Prof. Dr. Sıdki Aras, Jüri Üyeleri Prof. Dr. Mahmut Elp ve Prof. Dr. Fazıl Şen tarafından da onaylandı.

İspir’e ve Aras’a nezaketlerinden ve yaptıkları bilimsel araştırmasından ötürü teşekkür eden Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu’nun her noktasının temizliğine önem verdiklerini ve Türkiye’nin en temiz şehri unvanını korumak adına sorumluluklarının bilincinde olduğunu iletti. Başkan Babaş, hazırlanan bilimsel çalışmanın önemli olduğunu dile getirerek “Bizler için sınav niteliği taşıyan bu çalışma sonucunda yaptığımız çalışmaların doğru olduğunu görmekten mutluluk duydum. Çalışmalarımızı aynı hassasiyet ve dikkat ile yürüteceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Yüksek lisans tezini en ince ayrıntısına kadar hazırlayan ve bu doğrultuda Karaçomak Deremizin temizlik beratı niteliğinde bir kitabı bizlere sunan Selçuk İspir’e teşekkür ediyor çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.