TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği Kastamonu’da başladı. Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kastamonu Belediyesi iş birliği ile gerçekleştirilen bilim sergisi açıldı. “Tüketimden Üretime, Hayallerden Bilime Koşalım; Haydi Kastamonu!” isimli proje ile Kastamonu ilinde bilginin eğlenceli şekilde öğrencilere aktarılması hedefleniyor.

Kuzeykent Kapalı Pazar alanında açılan bilim şenliğinde robotik kodlama, atık malzemelerden yeni malzemeler üretme, üç boyutlu yazıcılarla modellemeler, uzay çadırı, etkinlik atölyeleri ve bilim şovlarıyla devam edecek. Şenlikte öğrencilerin kendi imkanları ile yapmış oldukları icatlar sergilendi. Şenlik programına Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Garnizon Komutanı Per. Alb. Gamze Aydoğdu, İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, “ Çok üretmekte artık bir anlam ifade etmiyor. Siz kamyon kamyon büyük gemilerde malınızı gönderiyorsunuz. Öbürü bütün ürettiği teknolojik ürünü sizin bir yıl boyunca ürettiğiniz tüm üretimi sadece bir cep telefonu ile sağlıyor. Dolayısıyla ürettiğiniz malınıza baktığınızda sizin ürettiğiniz ürünün diğer ülkelerin ürününden güzelde olsa ama ortaya çıkan hadise yani sadece bir tek kalem ürünle sizi sollayıp geçmişler. Bu nedenle bizim artık şunu bilmemiz gerekiyor: hem bilime ve bilime, teknoloji üretmemiz gerekiyor. Hem de rekabetçi dünya da daha ucuza üretmenin yollarını aramamız gerekiyor. İşte bu nedenle bilim öne çıkıyor”dedi.

“Kastamonu’yu güzel bir bilim merkezi haline getirmek istiyoruz”

Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Temel öge insan. Onun içinde biz bunu çok önemsiyoruz. Sizin gibi özellikle küçük yaşta çocuklarımızın, gençlerimizin bilime, ilme ve fenne önem vermelerini ilgi göstermelerini destekliyoruz. Bakın bugün sizler ve değerli öğretmenlerimiz çok güzel bilimle ilgili stantlar hazırladılar. Bir sürü envanter yaptılar bunları hep birlikte görme imkanımız olacak. Hologram merkezimiz var. Yani Kastamonu’nun tarihi kültürel öğelerini 3 boyutlu gösteren bir merkez. Önümüzdeki günden itibaren sayın Valimiz ve Milli eğitim müdürümüzün katkılarıyla sizleri ücretsiz olarak orada ağırlayacağız ve gezdireceğiz. Tabi orayı da büyütmek istiyoruz. Kastamonu’yu güzel bir bilim merkezi haline getirmek istiyoruz. İyi hayal kuran hayallerini gerçeğe dönüştürebilen gençlerimizsiniz inanıyorum. Ve bu yolda da devam etmeniz için elimizden gelen her şeyi göstereceğiz“ şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, “Projemizin amacı ilimizde bilimselliği, pratiği, katılımcı ve deneysel olarak öğrencilerimize ulaştırmaktır. Şenliğimizde gerçekleştirilecek olan bilimsel ve deneylerle etkinlikler robotik kodlama atölyeleri, bilimsel şov ve gösteriler gökyüzü gözlemleri, sanatsal etkinlikler, bilim otobüsü hizmet edecektir” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kastamonu Protokolü öğrencilerin stantlarını gezdi.