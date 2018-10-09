KASTAMONU:
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09 Ekim 2018 Salı 16:47

Üniversiteli öğrenciler Kastamonu’yu gezdi

Kastamonu’da hizmet vermekte olan İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilere Kastamonu’yu tanıtmak amacıyla gezi ve piknik düzenledi. Düzenlenen piknik ve gezi programında, öğrencilerin kaynaşması sağlandı.Kamu Yararına Çalışan...

Üniversiteli öğrenciler Kastamonu'yu gezdi
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Kastamonu’da hizmet vermekte olan İhlas Vakfı Sıla Erkek Öğrenci Yurdu öğrencilere Kastamonu’yu tanıtmak amacıyla gezi ve piknik düzenledi. Düzenlenen piknik ve gezi programında, öğrencilerin kaynaşması sağlandı.

Kamu Yararına Çalışan Vakıf statüsünde hizmet veren İhlas Vakfı bünyesindeki Sıla Erkek Öğrenci Yurdu öğrencileri Kastamonu’yu gezdi. Yurt Müdür Yardımcısı Nejdet Karakırık rehberliğinde Şeyh Şaban-I Veli Külliyesine giden öğrenciler cami ve müzeyi gezdi, türbeyi ziyaret etti. Buradaki programın ardından, geziye katılan öğrenciler otobüs ile Taşköprü Küçüksu piknik alanına götürüldü. Öğrencilere burada mangal ikramı yapıldı. Öğrenciler burada hoşça vakit geçirdiklerini ve bu programdan memnun kaldıklarını söylediler.

Yurt Yöneticileri, “Kastamonu’nun tarihi ve tabi mekânlarını tanıtmak ve öğrencilerimize hoş vakit geçirmek için bu tür programlarımız devam edecektir” dedi.
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