KASTAMONU:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 17:10

Üzerine hafriyat düşen şahıs hayatını kaybetti

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kullanılmayan eski okulun yıkımındaki görevli işçi, üzerine hafriyat düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Üzerine hafriyat düşen şahıs hayatını kaybetti
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Kastamonu’nun Küre ilçesinde kullanılmayan eski okulun yıkımındaki görevli işçi, üzerine hafriyat düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Avcıpınar köyündeki merkez mahallesinde kullanılmayan eski okulun yıkımı için görevli Salim Yüce’nin okul yıkılırken üzerine hafriyat düştü. Ağır yaralanan Salim Yüce, ambulansla Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Küre’de ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Yüce, daha sonra Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yüce, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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