KASTAMONU:
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30 Nisan 2018 Pazartesi 14:01

Üzerine hafriyat yıkılan şahıs ağır yaralandı

Kastamonu’nun Küre ilçesinde kullanılmayan eski okulun yıkımında görevli işçinin üzerine hafriyat düştü. Şahıs ağır yaralandı.

Üzerine hafriyat yıkılan şahıs ağır yaralandı
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Kastamonu’nun Küre ilçesinde kullanılmayan eski okulun yıkımında görevli işçinin üzerine hafriyat düştü. Şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Küre’de Avcıpınar Köyünde Merkez Mahallesinde kullanılmayan eski okulun yıkımı için görevli Salim Yüce, okul yıkılırken üzerine hafriyat düştü. Ağır yaralanan Salim Yüce, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Küre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Salim Yüce, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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