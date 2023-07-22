Kavgaya müdahale eden polis memuru silahla vuruldu

Malatya'da aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru silahla bacağında vuruldu.

Kavgaya müdahale eden polis memuru silahla vuruldu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da aile arasında çıkan kavgaya müdahale eden polis memuru silahla bacağında vuruldu.

Olay, 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde Horata sokak içerisinde yaşayan bir ailenin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası karakola gidererek birbirinden karşılık şikayetçi olan taraflar arasında daha sonra tekrar çıkan tartışma kavgaya dönüşürken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler kavgaya müdahale ederken, ekiplere mukavemet gösteren bir şahıs polis memurunun beylik tabancasını almaya çalıştı. Bu sırada ateş alan silahtan çıkan kurşun polis memurunun sağ bacağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yaralı polis memuru ekip otosuyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Üç kişinin de darp sonucu yaralandığı olayda 1 kişi gözaltına alınırken, hastane de geniş güvenlik önlemi alındı.

Olayda yaralanan polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenildiği olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kavgaya müdahale eden polis memuru silahla vuruldu
Kavgaya müdahale eden polis memuru silahla vuruldu
Kavgaya müdahale eden polis memuru silahla vuruldu
Kavgaya müdahale eden polis memuru silahla vuruldu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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