Kayıp diş hekimi yol kenarında ölü bulundu

Malatya'da kayıp olarak aranan 47 yaşındaki diş hekimi, yol kenarında ölü bulundu.

Kayıp diş hekimi yol kenarında ölü bulundu
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Malatya’da kayıp olarak aranan 47 yaşındaki diş hekimi, yol kenarında ölü bulundu.

Olay, saat 18.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Saraybosna Caddesi’nde yol kenarında hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis cesedin kayıp olarak aranan diş hekimi Murat Ş.’ye (47) ait olduğunu tespit ederken, bölgede camları açık park halinde bir de araç bulundu. Murat Ş.’nin cenazesi, cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Kayıp diş hekimi yol kenarında ölü bulundu
Kayıp diş hekimi yol kenarında ölü bulundu
Kayıp diş hekimi yol kenarında ölü bulundu
Kayıp diş hekimi yol kenarında ölü bulundu
Kayıp diş hekimi yol kenarında ölü bulundu
Kayıp diş hekimi yol kenarında ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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