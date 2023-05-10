Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'da zirai don ile monilya hastalığı kaysı bahçelerine zarar verdi.

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Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
Hasan Yağmur
Hasan YağmurGazeteci, Köşe Yazarı, Muhabir, Editör
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Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
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Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85’inin yapıldığı Malatya’da zirai don ile monilya hastalığı kaysı bahçelerine zarar verdi.

Malatya’da kayısı üreticileri yeni sezon için hazırlıklarını sürdürürken rakımın bin 200’ün altında olduğu bölgelerde zirai don ile monilya hastalığı kayısı bahçelerine zarar verdi. Yaklaşık 10 milyon kayısı ağacının bulunduğu kentte 600 ila 700 rakımdan yaklaşık bin 600- bin 700 rakıma kadar kayısı yetiştiriciliği yapılırken, bin 200 rakımlı bölgelerde zirai don ile monilya hastalığı nedeniyle ciddi ürün kaybı yaşandığı belirtiliyor.

“Bin 200 rakımın altındaki bölgelerde meyve yok”

Akçadağ ilçesi Aydınlar Mahallesi’nde 40 yıldır kayısı üreticiliği yapan Yusuf Ziya Şahin depremin yaralarını kayısı ile sarmayı düşünürken yüzde 80 oranında ürün kaybı yaşadıklarını belirterek, "Yaklaşık 40 senedir kayısı yetiştiriciliği yapıyoruz. Bin 200 rakımın altındaki bölgelerde yüzde oranında don olayından dolayı meyve yoktur. Depremde zaten bölgemiz hasar almış bulunmakta yaralarımızı kayısı ile saralım diye düşünürken kayısıda aşırı yağış ve dondan etkilendi. Çiftçimiz mağdur durumda. Malatya’nın kayısı dışında başka geliri yok" dedi

“Yemeye ürünümüz yok”

Bir başka kayısı üreticisi Muhlis Avcı da ürün kayıplarının çok fazla olduğunu kaydederek, "Kayısılarımız tamamen dondan etkilenerek yandı, monilya oldu. Devletimizin çiftçilerimize destek olacağına güveniyoruz. Benim 250 ile 300 ağacım var ama yemeye kayısı yok.Yağmur ve zirai dondan dolayı kayımız olmadı” diye konuştu.

Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
Kayısı düşük rekolte tehlikesiyle karşı karşıya
İhlas Haber Ajansı
Hasan Yağmur

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