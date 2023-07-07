Kayısıda hasat dönemi

Dünya kuru kayısı üretiminde söz sahibi olan Malatya’da hasat dönemi bazı ilçelerde başladı. AB coğrafi işaret belgesi ile kayısının dalından 115’den fazla ülkeye ihracat serüveni de başladı. Battalgazi ilçesinde başlayan hasat ile birlikte ağaçlar silkelenerek kayısılar toplanıyor. Civar illerden gelen mevsimlik işçilerin çalıştığı bahçelerde toplanan kayısılar daha sonra islim damına konulduktan sonra sergene çıkarılarak güneşte kurumaya alınıyor.

Bir bölümü natürel, bir bölümü ise işlenmiş olarak hazır hale getirilen kayısılar daha sonra pazarda satışa çıkıyor.

Bu sezon yaş kayısıda rekolte 385 bin, kuru kayısıda ise 77 bin 170 olarak rekolte belirlendi, ancak üreticiler bu rakamların daha da az olduğu görüşünde. İlçeye bağlı Ağılyazı Mahallesi’nde kayısı üreticiliği yapan Temur Adak, hasat döneminin başladığını ve mevsimlik işçilerin gelerek çalışmaya başladığını söyledi.

Aynı bölgede çiftçilik yapan bir başka üretici Yaşar İpek de diğer üreticiler gibi bu yıl kayısının az olduğundan muzdarip. Bu yıl ağaç başına en fazla bir kasa kayısı çıktığını belirten İpek, ilaçlamaları tam yapmalarına rağmen bazı bölgelerde kayısıda çil oluştuğunu da söyledi. Geçen yıla oranla bahçelerindeki rekoltenin oldukça düşüş olduğunu söyleyen İpek, ürünün dalda çürümemesi adına zararına da olsa hasadı yapmak zorunda olduklarını söyledi.

Mevsimlik işçi ücretten yana dertli

Her yıl Şanlıurfa ve Adıyaman’dan Malatya’ya kayısı hasadında çalışmak üzere gelen mevsimlik işçiler ise günlük yevmiyelerden yana şikayetçi. Asgari ücret üzerinden günlük yevmiye alan işçiler, yaptıkları işe göre aldıkları paranın az olduğunu söylüyor. Şanlıurfa’dan her yıl Malatya’ya gelen Şengel ailesi bu hasat sezonunda da ailece gelerek çalışıyor. Ailenin reisi İbrahim Şengel, hayat pahalılığının olduğunu ve aldıkları ücretin kendilerine yetmediğini söyleyerek hükümetten mevsimlik işçiler için düzenleme istiyor. 6 kişilik bir aile olarak kayısı da çalışan Şengel ailesinin diğer bireyleri de bu yıl Malatya’da kayısının az olduğunu belirterek, yaptıkları işin zorluğundan bahsetti.