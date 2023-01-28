Kaymakam Mehmet Faruk KAZDAL Adına '' 3X3 Basketbol Turnuvası'' Düzenlendi

MAGEF Malatya Yazıhan ilçemizde kaymakamlık yapmış olan Mehmet Faruk KAZDAL beyefendi Adına “Vefa Etkinlikleri” kapsamında ‘’ 3x3 Basketbol Turnuvası’’ Malatya millet bahçesi basketbol sahasında gerçekleştirildi.

MAGEF Başkanı Ramazan YAVUZ şunları söyledi" Malatya Gençlik Federasyonu olarak “Vefa Etkinlikleri” kapsamında yaptığımız etkinlikler hem gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutup spora teşvik etmek hemde kıymetli hizmet insanlarını ve malatya halkının gönlüne girmiş kıymetli insanlar Adına etkinlikler düzenleyip bir nebze de olsa onları hatırlamak ve anmak olduğunubelirtmekistiyorum. Bu etkinliğimizi malatya Yazıhan ilçemizde kaymakamlık görevini icra ederken yaptıkları hizmetlerden dolayı kaymakamımız Sayın Mehmet Faruk KAZDAL beyefendiye müteşekkir olduğumuzu belirtmek istiyorum. Ayrıca bir anımızı da anlatmak istiyorum. Kaymakamımızı makamında gençlerle birlikte ziyaret ettik.

Ziyaret esnasındaki gençlere göstermiş oldukları ilgili ve alakalarından dolayı çok memnun ve mutlu olmuştuk. Özellikle Kaymakamımız ile görüşmemiz sonucunda telefon numaranızı alabilirmiyim deyince ...

Tabiki dedi. Sonra gençlere baktı... Gençler; sizlerde numaramı yazın bir isteğiniz bir sıkıntınız olursa beni arayın. Vatanımızın neresinde olursak olalım her zaman geleceğimizin teminatı olan siz gençlerin yanındayız demişti. Bundan dolayı kıymetli Kaymakamımıza samimiyetinden dolayı gerçekten çok mutlu ve memnun olmuştuk.

“Vefa Etkinlikleri” kapsamında ‘’3x3 Basketbol Turnuvası’’ böyle yürekli samimi ve kıymetli hizmet insanların Adına düzenlemek azda olsa kendilerine Vefamızı göstermiş istedik." dedi.

Turnuva sonucunda katılımcılara madalya taktim edildi.

Malatya Gençlik Federasyonu Başkanı Ramazan YAVUZ beyefendi katılımcılar ile fotoğraf çekti ve hepsine ayrı ayrı teşekkür etti. “Vefa Etkinlikleri” kapsamında ‘’ 3x3 Basketbol Turnuvası’’ son buldu.