18 işadamının FETÖ’den yargılandığı davada 1 tahliye

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan, aralarında tanıdık işadamlarının olduğu 4’ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada 1 tutuklu sanık tahliye oldu.

Kayseri’de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açılan davada yargılanan, aralarında tanıdık işadamlarının olduğu 4’ü tutuklu 18 sanığın yargılandığı davada 1 tutuklu sanık tahliye oldu.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde, sanıkların yoğunluğu ve güvenlik önlemleri nedeniyle 250 kişilik Şehit C. Savcısı Murat Uzun Konferans Salonu’nda görülen davada tutuklu sanıklar Nuri K. ile kardeşi Halil K., İbrahim Hakkı G. ve Mehmet Akif G. ile tutuksuz sanıklar Sami G., Ahmet Osman B., Süleyman Ü., Ahmet B., Doğan Ü., Mehmet B., Osman B., Ömer E., Uğur P., Ülkü Seçilay S., Bayram G. ve Abdurrahman Ö., Nagihan B. ve Davut Ü. ile avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanlığınca gelen belgeler ve yeni deliller okundu ve dosyaya konuldu.

1 TAHLİYE, 3 TUTUKLULUK DEVAM

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda tutuklu sanıklardan örgüte ait okula 41 bin dolar transfer etiği iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık İsmail Hakkı G’nın tahliyesine tutuklu sanıklar Nuri ve Halil K. kardeşler ile hattında by lock çıkan Mehmet Akif G.’ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Bir kısım avukatların taleplerini reddeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Haziran’a erteledi.

AĞABEYİ 15 YIL ALMIŞTI

Önceki celse İsmail Hakkı G.’nun ağabeyi Halit G. tanık olarak dinlenmiş, söz konusu parayı kendisinin yatırdığını söylemişti. Halit G. yargılandığı mahkemece 15 yıl hapis cezası almıştı.