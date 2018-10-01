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08 Ekim 2018 Pazartesi 16:01

1.Develi Aşık Seyrani Türk Kültür Kongresi sona erdi

1.Develi Aşık Seyrani Türk Kültür Kongresinin sona ermesinin ardından Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, teşekkür mesajı yayımladı.Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Develimizi ve Âşık Seyranimizi ulusal ve uluslararası düzeyde...

1.Develi Aşık Seyrani Türk Kültür Kongresi sona erdi
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1.Develi Aşık Seyrani Türk Kültür Kongresinin sona ermesinin ardından Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, teşekkür mesajı yayımladı.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, "Develimizi ve Âşık Seyranimizi ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtmak, Türk Kültüründe literatüre katkı sağlamak adına bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz 1. Develi-Aşık Seyrani ve Türk Kültürü Kongremizi hayırla neticelendirmenin mutluluğunu yaşıyoruz" ifadesinde bulunduğu mesajını şu şekilde sürdürdü:

"Yüzden fazla akademisyenin katıldığı ve birbirinden kıymetli sunumların yapıldığı İlçemizde Mustafa Aksu Kültür Merkezimiz ve Dev Ali Anadolu Lisemiz tam bir bilgi şölenine ev sahipliği yaptı. Bundan sonra yapılacak kongre ve sempozyumlara öncülük edecek olan bu kongremizin düzenlenmesinde emeği geçen Develi Kaymakamlığımıza, Kayseri Valiliğimize, Büyükşehir Belediyemize, Erciyes Üniversitemize, Çiftay Mühendislike, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Recep Özkan’a ve Kültür Sosyal İşler Müdürümüz Ali Orhan ve ekibine özverili gayretlerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyorum."
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