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12 Ekim 2018 Cuma 10:29

29 adet iş yeri satılacak

Büyükşehir Belediyesi konut ve konut+ticaret alanı arsalarının yanı sıra iş yeri satışı için de ihale yapacak. 24 Ekim Çarşamba günü yapılacak olan ihale ile Şehir Hastanesi karşısında bulunan 29 adet iş yeri satışa sunulacak.Büyükşehir...

29 adet iş yeri satılacak
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Büyükşehir Belediyesi konut ve konut+ticaret alanı arsalarının yanı sıra iş yeri satışı için de ihale yapacak. 24 Ekim Çarşamba günü yapılacak olan ihale ile Şehir Hastanesi karşısında bulunan 29 adet iş yeri satışa sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi, şehrin yeni sosyal yaşam merkezi olan Şehir Hastanesi karşısındaki iş yerlerinden bazılarını daha önce satışa çıkarmış ve yatırımcılar büyük ilgi gösterdiği ihalelerle iş yerlerinin satışını gerçekleştirmişti. Aynı bölgede kalan 29 iş yeri için 24 Ekim Çarşamba günü saat 10.00’da ihale yapılacak.

İhaleyle, zemin ve asma kattan oluşan 80 metrekarelik 29 dükkanın satışı gerçekleştirilecek. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacak olan iş yerlerinin her birinin muhammen bedeli 1 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 24 Ekim Çarşamba günü saat 09.30’a kadar başvuruda bulunmaları gerekiyor.
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