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12 Ekim 2018 Cuma 10:07

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2018)

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen 3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2018) başladı.Yükseköğretim alanında ortak çalışmalar...

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2018)
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Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ve Yükseköğretim Çalışmaları Derneği (YÖÇAD) tarafından ortaklaşa düzenlenen 3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı (IHEC 2018) başladı.

Yükseköğretim alanında ortak çalışmalar için zemin yaratabilmek amacıyla düzenlenen konferansa, 12 ülkeden 60’tan fazla kurumdan, çoğunluğu akademisyenlerden oluşan 120’den fazla katılımcı 80’den fazla konuşmacı katıldı.

AGÜ Sümer Kampüsü Rektörlük Konferans Salonu ile seminer salonlarında devam eden konferansta, yükseköğretim dünyasında beliren yeni eğilimler, araştırma sonuçları, kavramsal bakış açıları konularında sunumlar yapılarak, çeşitli fikirler tartışıldı.

Konferansın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu, dünyanın hızla değişmekte olduğuna dikkati çekerek, bu değişimin yükseköğretim sistemini de etkilemekte olduğunu dile getirdi.

Eğitim metotlarının, öğrencilerin ve akademisyenlerin rollerinin değişmekte olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Sabuncuoğlu, artık günümüzde yükseköğretim kurumlarının geleneksel öğretim yöntemlerinin ötesinde, disiplinlerarası araştırma yaparak, toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi gerektiğini söyledi.

Yükseköğretim Çalışmaları Derneği Başkanı Doç. Dr. Fatma Nevra Seggie ise konuşmasında, yükseköğretimin bir çalışma ve araştırma alanı olarak dünyada sürekli gelişmekte olduğunu ifade etti.

Bu gelişimin yansımalarını görmekte olduklarını belirten Doç. Dr. Seggie, “Dünyanın bir çok ülkesinde ve Türkiye’de de çok sayıda akademisyenin, araştırmacının bu alanda sahada çalıştığını görüyoruz. Son 10 yılda üniversite sayısı hızla artıyor. Yükseköğretim alanına odaklanan akademisyen ve araştırmacı sayısı da ciddi bir şekilde artıyor. Biz de dernek olarak yükseköğretim alanına odaklanan bir topluluk oluşturmak ve sadece ulusal değil, bu konuda uluslararası bir platform oluşturmak istiyoruz” diye konuştu.

Konferansa davetli konuşmacı (Keynote speaker) olarak katılan Almanya Kassel Üniversitesi Uluslararası Yükseköğretim Araştırmaları Merkezi’nden Prof. Ulrich Teichler de “Yükseköğretim ve İş Dünyası, Değişen Koşullar ve Zorluklar” konulu sunum yaptı.

Yükseköğretimin temel işlevleri, üniversiteler ve iş dünyası arasındaki ilişkiler, uluslararası hareketlilik, lisansüstü eğitim, istihdam konularına değinen Prof. Teichler yükseköğretim kurumlarının, öğrencilerin yeterliklerini ve gelecekteki kariyerlerini şekillendirmede sınırlı bir rol oynadıklarını vurguladı.

Daha sonra eşzamanlı olarak grup çalışmaları ile devam eden konferans boyunca 6 ayrı panel ve 95 sunum gerçekleştirilecek. Konferans üç gün sürecek.
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