400 öğrenci bir araya geldi, ’Ay yıldız’ koreografisi yaptı

Kayseri’de 400 öğrencinin bir araya gelerek oluşturduğu ’Ay yıldız’ koreografisi büyük ilgi gördü.

Kayseri’de Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri, tarafından Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Operasyonundaki askerlere destek vermek amacıyla ’Ay yıldız’ koreografisi oluşturdu. 400 öğrencinin katılımıyla oluşturulan koreografi, büyük ilgi gördü.

Refika Küçükçalık Ortaokulu Müdürü Mehmet Baran, "Refika Küçükçalık Ortaokulu öğrencileri tarafından şanlı ordumuzun zeytin dalı harekatındaki yaptıkları çalışmalara destek vermek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Buradaki amacımız, vatan, millet ve bayrak sevgisini öğrencilerimize kazandırmaktır. Öğrencilerimiz burada öncelikle Türk bayrağımızı ve ay yıldızlı koreografisini yapıp, komando marşını seslendireceklerdir. Mehmetçiğimize de destek olmak istiyorlar. Biz, geçen haftalarda da bu duygularla öğrencilerimiz ve velilerimiz tarafından yine Mehmetçiğimize destek olmak amacıyla bağış kampanyasında bulunmuştuk. Bu bağıştan elde ettiğimiz gelirleri de Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na aktarmıştık" ifadelerini kullandı.