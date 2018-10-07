620 Milyonluk 41 Tesis

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Hisarcık Spor Tesisleri’nin açılışına katıldı ve ardından Kocasinan Bulvarı’nda yapımı tamamlanma aşamasına gelen Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşaklarında...

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediyesi tarafından yapılan Hisarcık Spor Tesisleri’nin açılışına katıldı ve ardından Kocasinan Bulvarı’nda yapımı tamamlanma aşamasına gelen Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşaklarında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, Spor Tesisleri’nin açılışında 13 Ekim’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla değeri 620 milyon TL’yi bulan 41 tesisin açılışının yapılacağını belirtti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, hafta sonu bir dizi programa katıldı. Melikgazi Belediyesi’nin yaptığı Hisarcık Spor Tesisleri’nin açılışına katılan Başkan Çelik, buradaki konuşmasında “Bir tarafta ilçe belediye başkanlarımız bir tarafta da Büyükşehir Belediyesi olarak bizler klasik belediyecilik olarak tanımlanan tüm işleri en iyi şekilde yaparken bir taraftan da insana yatırım konusunda örnek çalışmalar gerçekleştiriyoruz” dedi.

“AMACIMIZ İNSANIMIZIN HUZUR VE MUTLULUĞU”

İnsana yatırım konusuna büyük önem verdiklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, “Bir taraftan insanımıza konforlu bir kent hayatı sunmak için çalışıyoruz; ama bu kentte yaşayan insanın huzur ve mutluluğu bizim için çok daha önemli. Bu nedenle insana yatırım konusunda yaptığımız projelerde bütçe kısıtlamamız yok” diye konuştu.

Fiziki yatırımlar ve insana yatırım konusunda hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler veren Başkan Mustafa Çelik, pek çok projeyi temel atma ve açılış töreni yapmadan hizmete sunduklarını söyledi. Tüm bu projelerin 13 Ekim’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı toplu açılış töreni ile açılacağını dile getiren Başkan Çelik, “İnşallah 13 Ekim’de Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Büyükşehir Belediyemiz ve diğer kamu kurumlarının yaptığı 41 tesisin açılış törenini yapacağız. Herkesi bu törene davet ediyorum. 41 tesis içerisinde Büyükşehir Belediyemizin yaptığı 4 bulvar, 5 köprülü kavşak, 6 mini terminal binası, Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan 2 bina, üç sosyal yaşam merkezi, Erciyes’teki tesisler, Büyükşehir Meslek Akademisi gibi birçok tesisimiz var. Açılışı yapılacak olan tesislerin toplam bedeli 620 milyon TL’yi buluyor” dedi.

KATLI KAVŞAKLARDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte Hisarcık Spor Tesisleri’ni hizmete açtıktan sonra Kocasinan Bulvarı’nda açılış için hazırlanan Tuna ve 30 Ağustos Katlı Kavşağı’nda incelemelerde bulundu. AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ile yoğun bir şekilde süren çalışmaları takip eden Başkan Çelik, çalışmaların son durumuna ilişkin bilgi aldı.

MİMARSİNAN SEMT KONAĞI’NDA VATANDAŞLARLA BİRLİKTE

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Bulvarı’ndaki incelemelerinin ardından Mimarsinan Semt Konağı’na geçerek buradaki vatandaşlarla bir araya geldi ve bir süre sohbet etti.