Abdülkadir Güneş AK Parti’den milletvekili aday adayı oldu

Kayseri Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde AK Parti Kayseri Milletvekili aday adaylığı için müracaat etti.

Parti binasına gelerek müracaatta bulunan Güneş, yaptığı açıklamada teşkilatlarla istişare ederek aday adayı olmaya karar verdiklerini söyledi. Kayseri’yi ve tarımla uğraşan her kesimi iyi bir şekilde temsil edeceklerinden emin olduğunu da kaydeden Güneş sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bu yola çıkmadan önce oda başkanlarımızla, muhtarlarımızla, ziraat odası yönetim kurulu üyeleriyle, çiftçilerimizle, kentteki büyüklerimizle, teşkilatlarımızla istişarelerimizi yaptık ve aday adayı olmaya hep beraber karar verdik. Parti kuruldu kurulalı üyesiyim, iki dönem Kocasinan İlçesi’nde Yönetim Kurulu Başkanvekilliği yaptım, 10 yıldır ziraat odası başkanlığını yürütüyorum, 10 yıldır tarım kredi kooperatifi bölge başkanlığını yürütmekteyiz. Böyle bir yola çıkmak için arkadaşlarımız bize önerdi, biz de onların önerisini geri çeviremezdik. Bugünden itibaren Ak Parti’den Kayseri milletvekili aday adayı olarak müracaat ettik. Bu diğer arkadaşlara rakip olarak değil, gemide hep beraber yolculuk yapıyoruz, gemideki arkadaşlarla bu zamana kadar geldik bundan sonra da birlikte devam edeceğiz. Biz listeye gireriz, giremeyiz onun önemi yok ama ülkemiz ve devletimizin geleceği için cumhurbaşkanımızın her zaman yanında yer aldık, bundan sonra da yer almaya devam edeceğiz. Listeye girersek işimize milletvekili adayı olarak devam edeceğiz, giremezsek cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah hayırlısını versin, ülkemiz, devletimiz, ilimiz için inşallah iyi olur. İnşallah gidersek ilimizi, çiftçilerimizi, tarımla uğraşan her kesimi iyi bir şekilde temsil edeceğimizden eminiz.”

Oda başkanları Güneş’i aday adaylığı müracaatında yalnız bırakmadı.