Adli tatil başladı

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başladı. Yoğun mesai yapan Kayseri Adliyesi adli tatil ile birlikte adeta sessizliğe büründü.20 Temmuz’da başlayan ve 40 gün sürecek olan adli tatil 31 Ağustos 2017’te sona erecek....

Yargıda toplu izin kullanımı anlamına gelen adli tatil bugün başladı. Yoğun mesai yapan Kayseri Adliyesi adli tatil ile birlikte adeta sessizliğe büründü.

20 Temmuz’da başlayan ve 40 gün sürecek olan adli tatil 31 Ağustos 2017’te sona erecek. Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davaları görüşecek. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

FETÖ davaları devam edecek

Kayseri Adalet Sarayı’ndaki 1, 2, 3, ve 5. Ağır Ceza Mahkemeleri’nde bu süre içerisinde dava görülmeyecek ancak 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamındaki bazı davaların adli tatil boyunca sürmesi bekleniyor.

Bir adli yıl boyunca PKK’nın düzenlediği Kayseri patlaması, DEAŞ’ın düzenlediği Gaziantep patlaması, Boydak ailesi dahil FETÖ İşadamları davası gibi büyük davalar nedeniyle yoğun mesai harcayan Kayseri Adalet Sarayı, adli tatil ile birlikte adeta sessizliğe büründü.