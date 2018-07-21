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21 Temmuz 2018 Cumartesi 12:25

AGÜ öğrencilerin en çok memnun olduğu 2’nci üniversite seçildi

Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 yılı raporuna göre, öğrencilerin en çok memnun olduğu devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 2’de yer aldı. Bu yıl ilk kez rektörlerin performansları...

AGÜ öğrencilerin en çok memnun olduğu 2'nci üniversite seçildi
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Abdullah Gül Üniversitesi, Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2018 yılı raporuna göre, öğrencilerin en çok memnun olduğu devlet üniversiteleri sıralamasında ilk 2’de yer aldı. Bu yıl ilk kez rektörlerin performansları değerlendirildiği raporda AGÜ Rektörü Prof. Dr. Sabuncuoğlu da Gümüş Performans Ödülü’ne layık görüldü.

TÜMA 2018 yılı raporuna göre AGÜ, en yüksek memnuniyet oranına sahip devlet üniversiteleri sıralamasında 2’nci, tüm üniversiteler sıralamasında ise 7’nci oldu.

Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından yapılan araştırmaya, 172 üniversiteden, tüm sınıflar düzeyinde 26 bin 513 öğrenci katıldı. Araştırmada üniversiteler, öğrenme deneyimi, kampüs ve kampüs yaşamı, akademik destek, öğrenme imkanı, kişisel gelişim ve kariyer desteği, kurumun yönetiminden ve işleyişinden memnuniyet konuları olmak üzere 6 kategoride değerlendirildi.

Sıralamada üniversitelere A+, A, B, C, D ve FF gibi notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler A+, en düşük olanlar ise FF aldı. Araştırma 172 üniversiteden 17’sinin ‘A+’, seviyesinde öğrencilerinin beklentilerini üst düzeyde karşılayabildiğini gösterdi.

Bu yıl devlet üniversiteleri arasında 2’nci tüm üniversiteler sıralamasında ise 7’nci sırada yer alan AGÜ, öğrenci memnuniyetinde bir çok köklü üniversiteyi geride bırakarak bir başarıya daha imza attı. Araştırmada AGÜ, öğrencilerden en çok öğrenme deneyimi, kişisel gelişim ve kariyer desteği konularında puan aldı.

AGÜ Rektörü Prof. Dr. Sabuncuoğlu, üstün performans gösteren rektörler arasında

Araştırmada bu yıl ilk kez rektörler de değerlendirmeye alındı. Çeşitli kriterlere göre rektörlerin performansları da ölçülerek, üstün performans gösteren rektörler belirlendi.

Buna göre, AGÜ Rektörü Prof. Dr. Sabuncuoğlu, Üstün Performans gösteren 12 rektör arasında yer aldı. Sabuncuoğlu, Gümüş Performans Ödülü’ne layık görüldü.
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