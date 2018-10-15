KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:25

AGÜ’de “Çocukluk Çağı Kanserleri ve Güncel Yaklaşımlar” Konferansı

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) “Çocukluk Çağı Kanserleri ve Güncel Yaklaşımlar” konferans düzenlendi.Konferans, AGÜ’nün geleneksel eğitim-öğretim ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma etki misyonunu da önemseyen...

AGÜ'de 'Çocukluk Çağı Kanserleri ve Güncel Yaklaşımlar” Konferansı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

Abdullah Gül Üniversitesi’nde (AGÜ) “Çocukluk Çağı Kanserleri ve Güncel Yaklaşımlar” konferans düzenlendi.

Konferans, AGÜ’nün geleneksel eğitim-öğretim ve araştırma misyonlarının yanı sıra topluma etki misyonunu da önemseyen bir üçüncü nesil üniversite olma hedefinin önemli bir ayağı olan “Küresel Sorunlar” derslerinden “GLB201” kodlu Gıda ve Sağlık Dersi kapsamında verildi.

Konferansı Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Kansere Karşı Birlikte Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ekrem Ünal’ın verdi.

Doç. Dr. Ünal konferansında, çocukluk çağı kanser türleri, kanser tedavilerini anlattı. Öğrencilerin merak ettikleri sorulara da cevaplayan Doç. Dr. Ünal, önümüzdeki dönemde Abdullah Gül Üniversitesi öğrencileri ile sosyal gönüllülük esasına dayanan kan ve kemik iliği bağışçılığı gibi topluma doğrudan etki eden projeler kapsamında birlikte çalışabileceklerine dikkat çekti.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku