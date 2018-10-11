KAYSERİ:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

11 Ekim 2018 Perşembe 17:01

Ahmet Övüç: “İstikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekleyeceğiz”

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına ilişkin olarak, “İstikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekleyeceğiz” dedi.

Ahmet Övüç: 'İstikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekleyeceğiz”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner568

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına ilişkin olarak, “İstikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekleyeceğiz” dedi.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, yaptığı açıklamada Enflasyonla Topyekun Mücadele Programını değerlendirdi.

Övüç, şunları söyledi:

“Bilindiği üzere enflasyondaki artışın sanayiciden esnafa, memurdan işçiye tüm herkesi olumsuz etkilemesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” açıklamış ve toplumun tüm kesimlerinden destek görmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklamış olduğu "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” piyasaları rahatlatmaya yönelik önemli bir adımdır. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu sancılı süreçte esnaf sanatkar teşkilatı olarak bizlerde elimizi taşın altına koyarak, Enflasyonla Mücadele Programına destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizin geleceği ve istikrarlı bir Türkiye için atılan ve atılacak olan tüm adımları destekleyeceğiz. Bu itibarla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize bağlı Odalarımıza kayıtlı tüm esnaf sanatkarlarımızın "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na destek olmalarını ve indirim kampanyasına katkıda bulunmalarını önemle rica ediyoruz.”
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş

NOT: Haber sitemizde Haber Kaynağı belirtilmeyen haberler İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya aittir. Haber sitemiz İHA Abonesidir. Kaynağı belirtilmeyen butür Haberleri alıp kullananlar bunun yasal sorumluluklarını kabul etmiş sayılırlar. Ayrıca, Yorum kısmına kredi reklamı, organ kaçaklığını teşvik edici yorum yapanların IP'leri savcılığa verilecektir.



İlgili Galeriler
Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Battalgazi İlçesini İhya Etti Malatya Vakıflar...
Yeşilyurt'ta ‘Savunma Sanayi Ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesi' Kuruluyor Yeşilyurt’ta ‘Savunma...
Kenan Akdoğan'ın Oğlu Muhsin Alper'in Sünnet Düğünü Kenan Akdoğan'ın...
Malatya'yı kana bulayacaklardı Malatya’yı kana...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yukarı Çık
banner499
banner529


Haberi Oku