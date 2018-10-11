Ahmet Övüç: “İstikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekleyeceğiz”

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programına ilişkin olarak, “İstikrarlı bir Türkiye için atılan tüm adımları destekleyeceğiz” dedi.

KESOB Başkanı Ahmet Övüç, yaptığı açıklamada Enflasyonla Topyekun Mücadele Programını değerlendirdi.

Övüç, şunları söyledi:

“Bilindiği üzere enflasyondaki artışın sanayiciden esnafa, memurdan işçiye tüm herkesi olumsuz etkilemesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak tarafından "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” açıklamış ve toplumun tüm kesimlerinden destek görmüştür. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıklamış olduğu "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı” piyasaları rahatlatmaya yönelik önemli bir adımdır. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu sancılı süreçte esnaf sanatkar teşkilatı olarak bizlerde elimizi taşın altına koyarak, Enflasyonla Mücadele Programına destek olmak için elimizden geleni yapacağız. Ülkemizin geleceği ve istikrarlı bir Türkiye için atılan ve atılacak olan tüm adımları destekleyeceğiz. Bu itibarla Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğimize bağlı Odalarımıza kayıtlı tüm esnaf sanatkarlarımızın "Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı”na destek olmalarını ve indirim kampanyasına katkıda bulunmalarını önemle rica ediyoruz.”