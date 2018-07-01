“AK gönüllü kadınlarımızı kutluyorum"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, AK Parti İl ve İlçe Kadın Kolları yönetici ve üyeleriyle bir araya geldi. AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş’ın eşi Kevser Elitaş ve ilçe belediye başkanlarının eşlerinin de katıldığı toplantıda AK Parti’li kadınların 24 Haziran seçimleri için yaptıkları çalışmalara teşekkür eden İkbal Çelik, AK Gönüllü kadınların 24 Haziran seçimlerinde de her zaman olduğu gibi çok başarılı bir çalışma gerçekleştirdiğini belirtti.

AK Parti Kadın Kolları toplantısına AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş’ın eşi Kevser Elitaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Timoçin, ilçe belediye başkanlarının eşleri ve ilçe kadın kolları yöneticileri katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada çok yoğun bir dönemin geride kaldığını ifade eden İkbal Çelik, “Yoğunluğu geride bıraktık dedim; ama burada bulunan hanımlarımızın asıl başarısı davamız için sadece seçim döneminde değil, her zaman yoğun bir şekilde çalışmaları olmuştur” dedi.

Kadın kollarında, gençlik kollarında, il ve ilçe teşkilatlarında ve hatta AK Parti genel merkezinde yönetimler değişse dahi ideallerin değişmediğini vurgulayan İkbal Çelik, “AK Parti ve AK Partili için, AK Gönüllü Kadınlar için önemli olan tek şey bu vatan ve millet için çalışmaktır. Bugüne kadar bu ideal doğrultusunda çalışan herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim emeklerinden razı olsun. 24 Haziran sürecinde de AK Gönüllü Kadınlarımız yine bu davanın en ön saflarında mücadele etti. Ülkemizin içte ve dışta hainlerle ve düşmanlarla kararlılıkla mücadele verdiği bu süreçte AK Parti’nin iktidarı için gece gündüz çalışmayı bir borç bildiler. Derdi olmayanın davası, kaygısı olmayanın hizmeti olmaz. Sizler ülkemizin ve geleceğimizin çok daha güzel olması için üstün bir gayret göstererek çalıştınız. Allah’a şükürler olsun hep birlikte bu gayretimizin sonucunu aldık. Emekleriniz için Allah razı olsun” diye konuştu.

Toplantıda ayrıca üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsunun bulunduğu pasta kesildi.